На пересечении улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда в Самаре изменили схему движения

В Самаре изменили схему движение на пересечении улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда.

Новая схема предполагает разделение транспортных потоков на ул. Солнечной, на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Садовой. Транспортный поток по направлению в город продолжит движение по привычному маршруту, а на участке от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой по ул. XXII Партсъезда вводят одностороннее движение.

Такая мера должна увеличить пропускную способность этого участка дороги и перекрестка.

Поток транспорта из города, будет съезжать на ул. Солнечную на светофоре в районе дома № 198 по ул. Ново-Садовой, далее — по внутриквартальному проезду с выходом на перекресток улиц Солнечной и XXII Партсъезда.