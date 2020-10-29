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Общество

На пересечении улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда в Самаре изменили схему движения

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре изменили схему движение на пересечении улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда.

Новая схема предполагает разделение транспортных потоков на ул. Солнечной, на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Садовой. Транспортный поток по направлению в город продолжит движение по привычному маршруту, а на участке от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой по ул. XXII Партсъезда вводят одностороннее движение.

Такая мера должна увеличить пропускную способность этого участка дороги и перекрестка.
Поток транспорта из города, будет съезжать на ул. Солнечную на светофоре в районе дома № 198 по ул. Ново-Садовой, далее — по внутриквартальному проезду с выходом на перекресток улиц Солнечной и XXII Партсъезда.

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