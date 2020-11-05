Три человека пострадали при опрокидывании легковушки в кювет у Подбельска

В понедельник, 3 ноября, в Похвистневском районе в 22:15 между восьмым и девятым километрами трассы "Подбельск — Савруха — Мочалеевка — Первомайское" 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не справился с рулевым управлением, съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки и два его пассажира: 33-летняя женщина и 31-летний мужчина. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение. Известно, что мужчина-пассажир потом был отпущен домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.