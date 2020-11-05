16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Три человека пострадали при опрокидывании легковушки в кювет у Подбельска В Сергиевском районе под колесами Lada пострадал пешеход Три человека пострадали в ДТП в Самарской области В Самарской области пенсионер на Daewoo Matiz попал под грузовик В ДТП с пьяным водителем в Самарской области пострадали четыре человека

ДТП Происшествия

Три человека пострадали при опрокидывании легковушки в кювет у Подбельска

ПОХВИСТНЕВО. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 4
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 3 ноября, в Похвистневском районе в 22:15 между восьмым и девятым километрами трассы "Подбельск — Савруха — Мочалеевка — Первомайское" 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не справился с рулевым управлением, съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пострадал водитель легковушки и два его пассажира: 33-летняя женщина и 31-летний мужчина. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение. Известно, что мужчина-пассажир потом был отпущен домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6