Гордума Самары просит разрешить рост тарифов ЖКХ на 6,7%

Гордума Самары 5 ноября направила обращение губернатору Дмитрию Азарову с просьбой рассмотреть вопрос о пересмотре предельного индекса платы за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года.

Вместо установленного правительством РФ лимита в 3,6% предлагается установить ограничение в 6,7%. Инициатива объясняется переходом Самары на формирование тарифа за теплоэнергию по методу альтернативной котельной.

Напомним, в начале недели для общественной экспертизы был опубликован проект постановления губернатора об утверждении предельных индексов изменения платы за ЖКУ. В нем предельный индекс для большинства муниципалитетов региона, в том числе и Самары установлен в 3,6%. Именно эта цифра была определена правительством РФ.

По закону превышение этого значения возможно в случае согласования параметра с Федеральной антимонопольной службой.

В прошлом году для Самары устанавливался индекс в 6,8%. Тогда возможность "опережающего" роста тарифов объяснялась реализацией концессионного соглашения с ООО "Самарские коммунальные системы" ("СКС"), инвестпрограмм "СКС" и "ПТС".