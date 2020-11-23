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ДТП Происшествия

На трасса Самара-Большая Черниговка погибли двое, трое ранены

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 ноября, в 12:30 на 32 км автодороги "Самара-Большая Черниговка" произошло ДТП, в котором два человека погибли на месте и три получили ранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, 37-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21150, двигаясь со стороны п. Самарский в направлении с. Яблоновый овраг, допустил выезд на встречную полосу.

Там и произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением 51-летнего водителя, который по инерции продолжил движение и допустил наезд на грузовик DAF с полуприцепом, который стоял на переходно-скоростной полосе.

Водитель автомобиля ВАЗ 21150 и пассажир, находящийся на переднем сиденье, скончались на месте до приезда скорой помощи, еще один пассажир, который сидел сзади справа, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

За медицинской помощью обратился и водитель КАМАЗА. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Гид потребителя

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