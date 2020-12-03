Дом-музей Ленина в Самаре показал "Картины прошлого усадьбы городской"

2 декабря состоялось официальное открытие экспозиции под открытым небом, созданной во дворе мемориальной усадьбы Дома-музея В. И. Ленина — филиала областного музея им. П. В. Алабина. В мероприятии принял участие министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

Восстановленная культурно-историческая среда позволит представить полную картину жизни городской усадьбы последней четверти XIX века. Реновация осуществлена благодаря нацпроекту "Культура".

Экспозиция, получившая название "Картины прошлого усадьбы городской…", включает надворные постройки, сохранившиеся в усадьбе купца Рытикова с тех времен, когда здесь жила семья Ульяновых. В ходе реновации каретный сарай с конюшней и сенником и напогребица были освобождены под новую экспозицию. Сейчас здесь восстановлена картина, характерная для многих самарских усадеб той эпохи: посетители могут увидеть разные виды повозок, предметы быта, конскую упряжь, столярные инструменты, сельскохозяйственные орудия, которые были в ходу у самарцев.

Преобразилась территория двора, сохранившаяся в прежних исторических границах. Построены две беседки и установлены вазоны в стиле XIX века. Исторически недостоверное асфальтовое покрытие заменено на полимерное, внешне похожее на земляную поверхность.

"В этом году отмечалось 150-летие со дня рождения Ленина, и именно в год юбилея музей подготовил проект реновации и победил на конкурсе. Мы не просто выделили средства — комиссия увидела хорошо проработанный проект, результатом которого и стало новое интерактивное пространство. На конкретном предметном ряде посетители музея, прежде всего дети, смогут познакомиться с тем, как жили самарцы в конце XIX века", — подчеркнул в ходе официального открытия министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

Как отметила директор Дома-музея В. И. Ленина Майя Образцова, все изменения сделаны в строгом соответствии с принципом исторической достоверности. Даже подвижные игры, которые музей предлагает юным посетителям, соответствуют тем, в которые играли младшие Ульяновы и их соседи. Кстати, детская площадка была организована во дворе усадьбы Рытикова именно по инициативе Ульяновых.

Реновация территории двора стала возможной благодаря национальному проекту "Культура". На создание экспозиции под открытым небом было выделено 5 млн рублей. Теперь повседневная жизнь городской усадьбы воссоздана в полном объеме. Это в дальнейшем позволит принимать на свежем воздухе намного больше посетителей, чем во внутреннем пространстве мемориального дома.

"Даже тем, кто неоднозначно относится к личности Ленина, будет очень интересно попасть в аутентичное пространство, рассказывающее обо всех сторонах городской жизни той поры. Мы теперь даже можем предложить туристам пирожки, приготовленные по рецептам того времени", — рассказал директор Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина Владимир Лисейчев.