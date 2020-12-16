До конца года предприниматели перейдут с ЕНВД на другой налоговый режим

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный налог (ЕНВД). Предприниматели, которые работали по этой системе, должны выбрать один из альтернативных режимов налогообложения, сообщает налоговая служба.

Если налогоплательщик не определится с выбором налогового режима и не направит заявление в налоговую, он автоматически будет переведен на общую систему налогообложения (ОСН).

ОСН подразумевает уплату сразу нескольких отдельных налогов (в том числе НДФЛ, НДС, и т. д.), а значит — повышение налоговой нагрузки на бизнес, а также необходимость вести бухгалтерский учет и сдавать налоговые декларации.

В настоящее время в Российской Федерации существует еще четыре специальных налоговых режима. Предприниматели могут выбрать один из них, исходя из индивидуальных особенностей бизнеса, вида деятельности, доходов, расходов, штатной численности сотрудников и организационной формы.

— упрощенная система налогообложения (подходит для ИП и ООО);

— патентная система налогообложения (подходит для индивидуальных предпринимателей);

— налог на профессиональный доход (подходит для ИП и физических лиц);

-единый сельскохозяйственный налог (подходит для организации и ИП, которые признаются сельскохозяйственными производителями в соответствии с гл. 26.1 НК РФ).

Для выбора оптимального режима налогообложения можно воспользоваться "налоговым калькулятором", размещенным на сайте налоговой службы.

Заявление о переходе на другой режим налогообложения необходимо подать в налоговую инспекцию до 31 декабря 2020 года. В настоящее время в Самарской области 45 663 предпринимателя применяют ЕНВД.

Подробную информацию о переходе с ЕНВД можно узнать на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области https://mybiz63.ru/ в разделе "Полезные материалы", по телефону горячей линии 8 (800) 300-63-63, в центрах "Мой бизнес", расположенных в городах: Самара (ул. Главная, 3), Тольятти (б-р Королева, 13), Сызрань (ул. Победы, 53), Отрадный (ул. Ленинградская, 26), на сайте УФНС России https://www.nalog.ru/.