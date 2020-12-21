На приговор братьям Архиповым подали апелляционные жалобы в облсуд

Приговор Ленинского районного суда Самары от 20 октября, вынесенный экс-главе областного Фонда капремонта (ФКР) Михаилу Архипову и его брату Алексею, обжаловали адвокаты и один из подсудимых. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарском областном суде.

Напомним, братьев Архиповых обвиняли в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем. По версии обвинения, бизнесмены обращались к руководителю ФКР Михаилу Архипову и просились поучаствовать в выполнении нужных фонду работ. Архипов же, по версии следствия, в основном предлагал им выплачивать с договорной суммы ежеквартально по 5%. Ради контрактов подрядчики соглашались на такие условия.

Сбором денег занимался Алексей Архипов. Он нередко привлекал для этого еще одного посредника, которому якобы не было известно о криминальном происхождении средств.

По версии следствия, с 2016 по 2018 г. врио руководителя фонда Михаил Архипов через своего брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты по договорам на капремонт.

Уголовное дело братьев Архиповых рассматривал Ленинский райсуд. Процесс вела судья Ирина Кузнецова. 20 октября огласили приговор. Михаилу Архипову суд назначил 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., а Алексею Архипову - шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

На этот приговор подали жалобы. Дату их рассмотрения Самарский облсуд пока не назначил.