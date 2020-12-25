16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На реконструкцию детских школ искусств Самарской области в 2021 г. выделят 100 млн рублей В 2021 г. ПГУТИ получит средства из федерального бюджета на развитие Самарской области выделены средства на поддержку работников ЗАГСов Александр Хинштейн обратился к губернатору и мэру Самары по вопросу платных парковок Вакцину от коронавируса начали распределять по ковид-госпиталям региона

Федеральная власть Власть и политика

Самарской области выделены средства на поддержку работников ЗАГСов

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 24 декабря, Правительство РФ утвердило распределение по регионам дополнительных средств на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам ЗАГСов.

Отметим, что работники осуществляли конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния, в том числе, записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет для обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей.

Самарской области на эти цели выделено 10,6 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. Он также уточнил, что решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой он является.

Леонид Симановский пояснил: "В этом году проблемы, возникшие из-за пандемии, негативно отразились на региональных бюджетах, множество социальных обязательств. В связи с этим парламентская Комиссия совместно с Правительством, начиная с апреля, выделяет дополнительную финансовую помощь регионам по различным направлениям, в том числе, обеспечивая выполнение соответствующих поручений президента РФ. Большой объем дополнительных средств по поручениям Президента РФ был выделен регионам на поддержку семей с детьми. В связи с этим на работников ЗАГСов легла дополнительная нагрузка по конвертации и передаче записей о рождении детей от 3 до 14 лет в Единый госреестр. Дополнительные выплаты позволят регионам оказать необходимую поддержку работникам ЗАГСов".

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3