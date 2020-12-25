Самарской области выделены средства на поддержку работников ЗАГСов

В четверг, 24 декабря, Правительство РФ утвердило распределение по регионам дополнительных средств на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам ЗАГСов.

Отметим, что работники осуществляли конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния, в том числе, записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет для обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей.

Самарской области на эти цели выделено 10,6 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. Он также уточнил, что решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой он является.

Леонид Симановский пояснил: "В этом году проблемы, возникшие из-за пандемии, негативно отразились на региональных бюджетах, множество социальных обязательств. В связи с этим парламентская Комиссия совместно с Правительством, начиная с апреля, выделяет дополнительную финансовую помощь регионам по различным направлениям, в том числе, обеспечивая выполнение соответствующих поручений президента РФ. Большой объем дополнительных средств по поручениям Президента РФ был выделен регионам на поддержку семей с детьми. В связи с этим на работников ЗАГСов легла дополнительная нагрузка по конвертации и передаче записей о рождении детей от 3 до 14 лет в Единый госреестр. Дополнительные выплаты позволят регионам оказать необходимую поддержку работникам ЗАГСов".