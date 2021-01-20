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Преступления Происшествия

В Тольятти мужчина на смог застрелить полицейского из-за осечек

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Из материалов уголовного дела следует, что при задержании подозреваемого он из огнестрельного оружия совершил не менее трех выстрелов в сотрудника полиции, однако выстрелов не было из-за временной неисправности оружия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль.

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