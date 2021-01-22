Инвестор предлагает развернуть в Самарской области сеть велопроката

В Самаре недавно состоялось совещание по вопросу создания автоматизированных станций велопроката на территории Самарской области.

Руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов выразил готовность к сотрудничеству с инициаторами, которые предлагают проекты в сферах экологии и транспорта. Исполнительный директор "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин представил презентацию экономического и инвестиционного потенциала региона.

Директор ООО "Смув" Ярослав Гамзиков в своем выступлении рассказал о разработках французской компании SMOOVE, поделился накопленным опытом и экспертизой инновационных решений по созданию качественной велоинфраструктуры — систем общественного велопроката по всему миру. Инициатор предложил реализовать проект сети станционного велопроката (велошеринга) в Самарской области. Данный проект — элемент концепции MaaS ("транспортные средства как сервис"), которая с успехом реализуется не только в мире, но и в российских городах (Москва, Нижний Новгород и Мурманск) с помощью компании SMOOVE.

В случае организации сети велошеринга воспользоваться ее услугами сможет любой самарец или гость города, оплатив услугу со своего смартфона или через платёжный терминал. При этом электронная система, встроенная в каждый велосипед, сможет отслеживать его перемещения, своевременный возврат, а также будет информировать водителя о пройденной дистанции и времени аренды.

Каждая из станций велопроката будет включать платёжный терминал, подключённый к "облачной" системе и питающийся от солнечных батарей, парковочные стойки с функцией считывания RFID и умные велосипеды с электронным модулем Smoove Box. Последний будет отслеживать все операции по транспортному средству — отправку, возврат, время и дистанцию пробега, а при необходимости сможет даже блокировать велосипед и сообщать о его местонахождении оператору.

Как следует из проекта, прямые экономические эффекты от его реализации — выручка, реклама — позволяют рассчитывать на окупаемость операционной деятельности компании оператора начиная с 3-4 года, а также рост поступлений налогов в бюджет.

Косвенными эффектами станционного велопроката должны стать: увеличение выручки предприятий торговли вдоль маршрутов и около станций; повышение общей экономической активности за счёт высвобождающегося времени в пути и расширения доступности объектов; снижение заболеваемости и повышение производительности труда; благоприятные изменения облика региона в глазах жителей, туристов и инвесторов; уменьшение нагрузки на окружающую среду.

Причем подобный проект уже был реализован в 2013 году в Москве. На содержание велопроката до 2017 года столичные власти выделили 450 млн рублей. За первый год работы сервисом воспользовалось около 64 тыс. человек, однако уже в 2015 году число клиентов увеличилось в 7 раз. Жителям столицы в этом году были доступны уже около 6 тысяч велосипедов на 629 станциях. Кроме того, москвичи могли взять напрокат 2,6 тысячи электрических самокатов.

По итогам совещания решено продолжить проработку проекта на территории Самарской области, изыскать приемлемую форму государственной поддержки, в частности рассмотреть механизм государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций в проект может составить до 180 млн руб.