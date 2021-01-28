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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Компании корпорации "Кошелев" оштрафованы на 130 млн руб. за антиконкурентное строительство школ и детсада

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением Арбитражного суда Самарской области 26 января решение и постановление регионального УФАС в отношении АО "СЗ Кошелев Проект Самара" и ЗАО "ППСО" АО "Авиакор" оставлено без изменений.

10 марта 2020 г. самарским УФАС России было принято решение в отношении компаний и МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района о заключении антиконкурентных соглашений в рамках подготовки и проведения аукциона по строительству социальных объектов - двух школ и детского сада.

Установлено, что строительство объектов было начато до проведения торгов и размещения извещения об их проведении для всех субъектов рынка на равных условиях. Проектно-сметную документацию на объекты разрабатывало ООО "Р-Проект" по заказу ЗАО "ППСО" АО "Авиакор". Данные материалы легли в основу аукционных документаций.

Цена контракта после проведения торгов в двух случаях была снижена минимально, а в одном снижения как такового не произошло. Аукционы на строительство школ выиграло ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", на строительство детского сада - АО "СЗ Кошелев Проект Самара".

Принятое Самарским УФАС решение безуспешно оспаривалось обществами. Однако по решению суда все юридические лица привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила более 130 млн рублей.

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