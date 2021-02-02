Тольяттинцев объединят в советы собственников помещений для решения ЖКХ-проблем

В Самарской области под эгидой "Единой России" создают советы собственников жилых и нежилых помещений - уникальные площадки, в рамках которых обычные люди смогут решать ЖКХ-проблемы. Организационное собрание одного из первых советов прошло в Автозаводском районе Тольятти. В нем приняли участие председатели ТОСов, старшие по домам и просто инициативные, неравнодушные к коммунальным проблемам люди.

Руководитель регионального исполкома отделения партии "Едина Россия" Дмитрий Холин считает, что работа советов собственников жилых и нежилых помещений позволит усилить активность жителей в участии в программах по созданию комфортной городской среды.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, безусловно, заинтересован в том, чтобы количество средств, которые приходят в регион на благоустройство, увеличивалось. Но если заявки не прошли согласование на уровне дома - все это бесполезно. ЖКХ-контроль - это федеральная система, которая имеет соответствующие договорные отношения и с фондом реформирования ЖКХ, и с министерством строительства. Она является уполномоченной общественной структурой, которая призвана способствовать повышению грамотности населения в коммунальных вопросах, оказать помощь и поддержку активу конкретного дома. Поэтому мы с удовольствием будем поддерживать их, и вместе у нас получится сделать многое в этом направлении", - пояснил Холин.

Депутат Самарской губернской думы, зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков отметил, что необходимость повышения ЖКХ-грамотности населения в Автозаводском районе Тольятти назрела давно. "Здесь порядка полутора тысяч домов, и не все старшие по домам знают, как работать с управляющей компанией, как благоустроить территорию, как проверить сметы. Это лишь часть вопросов, с которыми люди обращаются ко мне как к депутату. Я надеюсь, что люди будут активно участвовать в деятельности советов собственников жилых помещений. Нам эта площадка нужна в том числе для того, чтобы привлечь фонд капремонта, ГЖИ и представителей УК. У нас есть недобросовестные управляющие компании, есть случаи, когда дом не может сменить обслуживающую организацию, потому что жителям не дают это сделать. В том числе и такие вопросы мы будем обсуждать на встречах, которые будут проводиться раз в месяц. Как депутат областной думы я буду привлекать на наши площадки профильные министерства, представителей ресурсоснабжающих организаций, чтобы оперативно решать наболевшие коммунальные вопросы", - заявил Денис Волков.

Костяк совета составят старшие по домам и просто неравнодушные к вопросам ЖКХ люди. Председателем структуры станет Максим Бухтояров, основатель проекта "Школа главного потребителя". Руководитель организации "ЖКХ Контроль" Виктор Часовских сообщил о том, что работа совета будет осуществляться в режиме совместного диалога. Дмитрий Холин предложил проводить совещания с применением формата видеоконференции, чтобы больше участников смогли задать интересующие их вопросы.