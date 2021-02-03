В Самаре проведут ремонт Московского шоссе по новому ГОСТу

В 2021 году в Самаре пройдет ремонт главной магистрали города - Московского шоссе. Работы будут выполнены по новому ГОСТу с актуальными материалами, сообщили в областном правительстве.

"В настоящее время подготавливается аукционная документация на конкурсные процедуры по определению подрядной организации. После заключения государственного контракта будет утверждена очередность перекрытия участков автодороги", - говорится в сообщении.

Первый этап работ запланирован на текущий год, тогда же будет устранена и колейность на этой улице.