16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На заводе Coca-Cola в Самаре назначен новый директор Резидент технопарка "Жигулевская долина" создал уникальную жидкую кровлю В регионе малый и средний агробизнес поддержат на 280 млн рублей В регионе реализуются гранты в сфере сельского хозяйства Самарский "Союз-2.1а" вывел на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16"

Экономика и бизнес

Резидент технопарка "Жигулевская долина" создал уникальную жидкую кровлю

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "ВайтБэйс" - резидент "Жигулевской долины" - разработало собственную инновационную продукцию нового поколения для профессионального использования - жидкую кровлю.

Генеральный директор компании Андрей Новоселов рассказал, что его организация занимается производством жидких полимерных материалов. В настоящее время линейка насчитывает 16 наименований, среди которых есть резиновая краска, жидкая теплоизоляция, мастика. В этом перечне жидкая кровля, по словам Новоселова, служит флагманом.

"В нынешних реалиях возникла острейшая необходимость в обеспечении возможности осуществлять ремонт кровель в сжатые сроки для решения острых проблем клиентов, - отметил глава компании. - Разработанные нашими инженерами-технологами формула и технология нанесения материала позволяют кратчайшим путем решать проблемы протечек крыш. Сроки выполнения работ сокращаются в три-пять раз. То есть трехмесячный срок сокращается до трех недель. За счет скорости работ не только образуется существенная экономия времени, но и удешевляется сам капремонт".

Было сказано, что инновацией продукта является не только быстрое его нанесение. Эта жидкая кровля может применяться даже при температурах до -20 градусов. То есть это уход от сезонности в проведении работ. Кроме того, материал чрезвычайно прочен, стоек к износу. По словам экспертов, срок использования такой крыши - порядка 25 лет.

Андрей Новоселов сообщил, что, кроме вышеназванной инновации, еще одним флагманом продукции компании служит особо прочная резиновая краска. Она позволяет в кратчайшие сроки решить проблемы, связанные с ремонтом фасадов и с внутренней отделкой, обладая также износостойкостью и защитой от воздействия ультрафиолета.

Он рассказал, что в течение пяти лет компания проводила испытания данных материалов и сейчас вышла на этап серийного производства для апробирования их на реальных объектах.

"Став резидентом, мы хотели бы по полной программе использовать имеющиеся в технопарке меры поддержки, такие как лаборатория, маркетинговая помощь, субсидирование, гранты. В наших планах - развить свое производство и дать ему толчок для выхода на более масштабный уровень. Мы хотим расширить партнерскую сеть на внутрироссийском рынке, а также использовать возможности "Жигулевской долины" для выхода на международные рынки", - отметил Новоселов.

Директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко подчеркнул, что его центр инновационного развития служит оператором Самарского региона, реализуя Стратегию лидерства, заданную губернатором Дмитрием Азаровым.

"Мы занимаемся поддержкой в развитии стартапов по нескольким трекам. Сегодня в технопарке размещено более чем 250 резидентов. Это несколько тысяч молодых людей, которые каждый день занимаются инновациями. Стартап вышеназванной компании по производству жидких кровель к нам зашел в конце прошлого года. В настоящее время разрабатываются меры содействия в коммерциализации этого уникального продукта с выводом его на широкий рынок", - рассказал он.

О необходимости поддержки начинающих предпринимателей, представителей малого бизнеса неоднократно говорил глава региона Дмитрий Азаров: "Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28