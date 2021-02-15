Резидент технопарка "Жигулевская долина" создал уникальную жидкую кровлю

ООО "ВайтБэйс" - резидент "Жигулевской долины" - разработало собственную инновационную продукцию нового поколения для профессионального использования - жидкую кровлю.

Генеральный директор компании Андрей Новоселов рассказал, что его организация занимается производством жидких полимерных материалов. В настоящее время линейка насчитывает 16 наименований, среди которых есть резиновая краска, жидкая теплоизоляция, мастика. В этом перечне жидкая кровля, по словам Новоселова, служит флагманом.

"В нынешних реалиях возникла острейшая необходимость в обеспечении возможности осуществлять ремонт кровель в сжатые сроки для решения острых проблем клиентов, - отметил глава компании. - Разработанные нашими инженерами-технологами формула и технология нанесения материала позволяют кратчайшим путем решать проблемы протечек крыш. Сроки выполнения работ сокращаются в три-пять раз. То есть трехмесячный срок сокращается до трех недель. За счет скорости работ не только образуется существенная экономия времени, но и удешевляется сам капремонт".

Было сказано, что инновацией продукта является не только быстрое его нанесение. Эта жидкая кровля может применяться даже при температурах до -20 градусов. То есть это уход от сезонности в проведении работ. Кроме того, материал чрезвычайно прочен, стоек к износу. По словам экспертов, срок использования такой крыши - порядка 25 лет.

Андрей Новоселов сообщил, что, кроме вышеназванной инновации, еще одним флагманом продукции компании служит особо прочная резиновая краска. Она позволяет в кратчайшие сроки решить проблемы, связанные с ремонтом фасадов и с внутренней отделкой, обладая также износостойкостью и защитой от воздействия ультрафиолета.

Он рассказал, что в течение пяти лет компания проводила испытания данных материалов и сейчас вышла на этап серийного производства для апробирования их на реальных объектах.

"Став резидентом, мы хотели бы по полной программе использовать имеющиеся в технопарке меры поддержки, такие как лаборатория, маркетинговая помощь, субсидирование, гранты. В наших планах - развить свое производство и дать ему толчок для выхода на более масштабный уровень. Мы хотим расширить партнерскую сеть на внутрироссийском рынке, а также использовать возможности "Жигулевской долины" для выхода на международные рынки", - отметил Новоселов.

Директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко подчеркнул, что его центр инновационного развития служит оператором Самарского региона, реализуя Стратегию лидерства, заданную губернатором Дмитрием Азаровым.

"Мы занимаемся поддержкой в развитии стартапов по нескольким трекам. Сегодня в технопарке размещено более чем 250 резидентов. Это несколько тысяч молодых людей, которые каждый день занимаются инновациями. Стартап вышеназванной компании по производству жидких кровель к нам зашел в конце прошлого года. В настоящее время разрабатываются меры содействия в коммерциализации этого уникального продукта с выводом его на широкий рынок", - рассказал он.

О необходимости поддержки начинающих предпринимателей, представителей малого бизнеса неоднократно говорил глава региона Дмитрий Азаров: "Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь".