В Кинельском районе полиция задержала мужчину за незаконное изготовление и хранение оружия

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Кинельский" в ходе проведения оперативных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во время досмотра полицейские обнаружили у 38-летнего ранее судимого жителя Кинельского района предмет, похожий на оружие.

Как пояснил полицейским подозреваемый, он нашел его в лесу во время прогулки, принес домой и в сарае отпилил часть ствола и приклад, решив переделать его под обрез. О том, что хранение оружия без соответствующего разрешения запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

Полицейские изъяли обнаруженную находку и направили на исследование. В ходе проведенной экспертизы установлено, что изготовленный обрез является самодельным, гладкоствольным огнестрельным оружием, переделанным из двуствольного охотничьего ружья отечественного заводского производства модели "ИЖ-43".

Сейчас отделом дознания МО МВД России "Кинельский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.