ГАИ Самарской области задержала за выходные 17 пьяных водителей

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание автоинспекторов было направлено на выявление и исключение из участия в дорожном движении нетрезвых водителей. В минувшие выходные дни - 13 и 14 марта - рейды были проведены во всех территориальных подразделениях.

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За время проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД было выявлено почти 2000 различных нарушений Правил дорожного движения, из них:

- 17 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения,

- 32 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения,

- в отношении пяти водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

214 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам, а 234 пеших участника нарушили правила перехода проезжей части; еще 70 автолюбителей проигнорировали правила безопасной перевозки детей.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что, в соответствии с действующим российским законодательством, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) водитель подвергается наказанию в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.