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Выборы Власть и политика

В Самаре открывается общественный штаб наблюдения за выборами

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 марта, состоится пресс-конференция, посвященная открытию общественного штаба наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Самарской губернской думы, которые состоятся в сентябре этого года.

Участие в пресс-конференции примут председатель Общественного штаба наблюдения за выборами Галина Николаева, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, член Общественного штаба наблюдения за выборами Виктор Полянский, руководитель ситуационного центра общественного наблюдения, член Общественного штаба наблюдения за выборами Анастасия Кнор, член общественного штаба наблюдения за выборами Владислав Волков.

В Самарской области в течение 2018–2020 гг. сложился хороший опыт общественного наблюдения за выборами. Несмотря на то, что выборы депутатов еще не объявлены, общественники планируют готовиться к ним заранее. Так, во всех муниципальных образованиях пройдет обучение общественных наблюдателей, будет подготовлена работа ситуационного штаба и мобильных групп.

Общественный штаб наблюдения — открытая структура, готовая взаимодействовать с общественными организациями, профессиональными объединениями, заинтересованными экспертами.

 

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