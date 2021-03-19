"Электрощит"-ТМ Самара" и ресторатор делят заводскую столовую

ООО "Флагман" и АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" обратились с взаимными претензиями по сделке купли-продажи заводской столовой и земельного участка под ней.

"Флагман", принадлежащий Владимиру Глотову, требует зарегистрировать переход прав на спорную недвижимость: одноэтажное здание площадью более 1 тыс. кв. м и территорию 1,3 тыс. кв. м в поселке Красная Глинка на территории "ГК "Электрощит"-ТМ Самара". Последнее же хочет признать сделку недействительной.

Как следует из решений суда, договор купли-продажи стороны заключили 1 февраля 2019 года. Покупателю недвижимость обошлась в 8 млн рублей. Кадастровая стоимость спорных объектов, по данным Роскадастра, составляет более 11 млн рублей.

Завод сразу передал объекты недвижимости, а компания обязалась расплатиться с продавцом по согласованному графику. Через три дня было подписано допсоглашение к договору, которым увеличили период рассрочки.

Эти события произошли накануне ухода с руководящего поста "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" Эрика Бриссе. Его отставке предшествовало ухудшение финансовых показателей предприятия. Подписи Бриссе якобы стоят на документах купли-продажи. По одному из судебных дел назначена почерковедческая и техническая экспертиза давности дополнительного соглашения. Сам Бриссе вызван на заседание апелляционной инстанции.

После сделки "Флагман" внес только один платеж, который "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" впоследствии вернула с указанием "возврат денежных средств на основании расторжения договора". Потом покупатель сделал еще два перевода с нарушением сроков. Завод вернул и эти деньги. В "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" считают неприемлемым для предприятия отчуждение недвижимости. Кроме того, проданная земля имеет вид разрешенного использования "под территорию завода".

Сейчас в арбитраже рассматриваются два иска по этой сделке, по третьему суд отказал "Флагману" в регистрации прав на заводскую столовую и землю под ней.