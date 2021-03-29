Самарский производитель пива не заплатил налогов на 62 млн рублей

Руководитель ООО "Городцовское Пиво" Сергей Шумский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2017 г. по 2018 год руководитель ООО "Городцовское Пиво" уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму более 62 млн руб., путем внесения в налоговые декларации ложных сведений об объемах произведенного и реализованного подакцизного товара.

Приговором суда Шумскому назначено наказания в виде штрафа в доход государства в размере 250 тыс. рублей.