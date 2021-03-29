В Нефтегорске продолжается благоустройство парка "Молодежный"

В 2020 г. проект парка "Молодежный" стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На его реализацию выделено 45 млн рублей.

Благоустройство парка "Молодежный" в Нефтегорске началось в прошлом году, и в настоящее время работы продолжаются. Уже построено здание административно-бытового комплекса, предназначенное для обслуживания парка. В нем будут находиться прокат зимнего инвентаря и инвентаря для пристани, а также кафе. Здесь проведена система отопления и водоснабжения, установлено освещение, завершаются отделочные работы. В скором времени будут смонтированы видеокамеры для наружного наблюдения за всей территорией парка.

Парк "Молодежный" состоит из двух зон ("активная зона" с водоемом и "тихая зона"), которые связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками.

В "активной зоне" расположены игровые поля, скейтпарк, зона для занятий воркаут, насыпная горка, площадка для барбекю с навесом и трибуна на склоне. Насыпная горка предназначена для катания на лыжах и санках в зимнее время года. На восточной части склона разбит детский городок.

Дорожки "тихой зоны" сходятся на павильоне "Ротонда", вокруг которого разбит рокарий (каменистый сад) с ручьем и мостами через него. Также территорию парка оградят живыми изгородями, а существующие деревья и кустарники будут максимально сохранены.

После такого масштабного благоустройства у жителей и гостей Нефтегорска появится возможность для отдыха, занятий спортом и встреч с друзьями в парке в любое время года.

Напомним, Самарская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, организованном по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, и проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2021 году в конкурсе примут участие семь городских округов: Сызрань, Похвистнево, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Нефтегорск, Новокуйбышевск. Активная работа по благоустройству общественных пространств в регионе ведется под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

С этого года у жителей Самарской области появилась возможность выбрать общественные пространства или дизайн-проекты мест, которые будут благоустроены в 2022 году. Минстрой РФ совместно АНО "Диалог Регионы" запускают работу общероссийской платформы по формированию комфортной городской среды. Жители Самарской области смогут проголосовать на сайте https://63.gorodsreda.ru/ с 26 апреля по 30 мая 2021 года. В голосовании примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский Самарской области. Полученные результаты помогут сформировать перечень территорий для благоустройства на следующий год.