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ПСБ до конца года планирует реализовать проекты с компаниями Узбекистана на сумму до 1 млрд долларов США

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ в качестве официального партнера принял участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте. На мероприятии представители различных ведомств как России, так и стран СНГ, руководители промышленных компаний, банковские топ-менеджеры, а также главы регионов России и Узбекистана обсудили стратегии развития промышленности после локдауна.

На сессии "Финансирование международных производственных проектов в Узбекистане" директор департамента развития бизнеса с международными клиентами ПСБ Владимир Метельский отметил ключевые этапы взаимодействия ПСБ с партнерами из Узбекистана и наметил дальнейшие пути развития сотрудничества.

Он сообщил, что ПСБ рассматривает сотрудничество с Республикой Узбекистан как одно из важнейших направлений развития международного бизнеса, активно кредитуя крупнейшие предприятия и финансовые институты страны. "На текущий момент ПСБ вместе с узбекскими партнерами реализовал проекты на сумму более чем 500 млн долларов США. По итогам 2021 года мы планируем довести общий объем реализованных проектов в республике до 1 млрд долларов. Данная цифра будет достигнута как за счет интенсификации бизнеса с узбекскими финансовыми институтами, так и посредством кредитования крупнейших узбекских предприятий из таких отраслей, как горнорудная, нефтегазовая и химическая промышленности, черная и цветная металлургии, телекоммуникации, транспортные перевозки и машиностроение". Владимир Метельский также подчеркнул, что ПСБ особо заинтересован в финансировании проектов, которые предполагают участие российских предприятий и поставку российского оборудования и технологий.

Кроме того, спикер отметил, что ПСБ является активным участником рынка синдицированных кредитов для банков Республики Узбекистан. С 2019 по 2020 гг. через синдикаты с участием ПСБ в банковскую систему республики было привлечено 254 млн евро и 76 млн долларов США. "Уверен, что сотрудничество между нашими странами продолжит динамично развиваться. Узбекистан является очень перспективным рынком для российских компаний, и банки готовы содействовать росту торговли между нашими странами".

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