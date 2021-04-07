16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Предприниматель из Самары создает "космические" обложки на паспорт Безработные в Самарской области могут получить финансовую помощь на открытие своего дела Самозанятые Самарской области оценили региональные меры поддержки ГФСО представил три новых антикризисных программы для бизнеса Дмитрий Богданов призвал малый бизнес принять участие в экономической переписи

Малый бизнес Экономическая политика

Предприниматель из Самары создает "космические" обложки на паспорт

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Предприниматель из Самары Ирина Филимонова создает "космические" обложки на паспорт. Производство обложек существует совсем недавно, с декабря 2020 года. Космос как бренд местные производители используют довольно часто, ведь такие изделия пользуются спросом.

Представители малого и среднего бизнеса Самарской области в создании и продвижении своих продуктов активно используют один из главных символов и статусов столицы региона "Самара — космическая столица страны". В преддверии 60-летия со дня первого полета человека в космос такие изделия приобретают особую актуальность.

"Методом проб и ошибок мы пришли к тому макету, который есть сейчас. Когда делали первые шаги, сталкивались с тем, что обложки были неправильных размеров, выпадали клепки, отрывалась кожа. Но сегодня наш продукт долговечный и надежный", — рассказала предприниматель.

В регионе всегда готовы поддержать местных производителей. Эту работу курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Наш регион богат на интересные проекты и оригинальные идеи. Предприниматели эффективно используют символику родного края, благодаря чему их продукция становится интересна не только жителям, но и гостям Самарской области. Всю самую актуальную информацию о действующих мерах мы публикуем на сайте www.mybiz63.ru, работает горячая линия 8(800)300-63-63", — рассказал Дмитрий Богданов.

По словам создательницы "космообложек", в процессе производства задействован дизайнер, специалист по резке дерева и кожевенник. "Какую-то часть дизайна была создана сами, некоторые — делаем по желанию заказчика. Один из видов дизайна — космос. Конечно, все наши обложки "космические", ведь все, что мы делаем — делаем с душой", — поделилась Ирина Филимонова. — Деревянные обложки очень хорошо защищают документ от повреждений. Многие думают, что они будут тяжелыми, но это не так: в своем производстве мы используем фанеру, поэтому наши изделия отличаются не только оригинальным внешним видом, но и легкостью, а значит, не добавят веса дамской сумочке".

Изготовление проходит в несколько этапов. "Например, нам поступает заказ на обложку с космонавтом. Тогда наш дизайнер разрабатывает изображение, согласовываем его и отправляем макет на производство. Там обложка гравируется, вырезается. Затем мы ее обрабатываем, отправляем кожевеннику, где он прикрепляет на обложку кожу. Далее мы упаковываем готовое изделие и отправляем заказчику", — рассказала об этапах производства Ирина Филимонова.

Резка изделий происходит на производственной площадке в Чапаевске, а декоративная отделка кожей — в Самаре. В ассортименте предприятия сегодня уже 4 дизайна в космической тематике. Всего с начала производства выпущено более 200 изделий.

Гид потребителя

Фото на сайте

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2