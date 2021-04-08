В Самаре пройдет всероссийский телемарафон "Мой космос"

12 апреля в России отмечается 60-я годовщина первого полета человека в космос. К этой знаменательной дате Самарская область как космическая столица страны готовится особым образом. Одним из таких мероприятий станет масштабный мультимедийный проект ГТРК "Самара" "Мой космос".

Проект — это удивительные истории из летописи покорения Вселенной, показанные по телевидению и рассказанные на радио, викторины, познавательные и увлекательные конкурсы, в которых участвовали многие жители региона. Задействованы все ресурсы ГТРК "Самара" — телевидение, интернет, радио.

В Instagram — конкурс фотографий в космическом стиле и познавательные викторины. В группе ГТРК "Самара" Facebook — конкурс рассказов, стихов и эссе, а также фотографий и рисунков. На странице ВКонтакте — викторина с не самыми простыми вопросами, — конечно, о космосе. А на сайте tvsamara.ru — песенный конкурс. Победители получают интересные тематические призы.

Финал проекта — всероссийский телемарафон пройдет 12 апреля с 10:00 до 22:00 в эфире телеканалов "Россия-24" /Самара/ и "Самара-24".

12 часов прямого эфира с двух площадок — главной телевизионной студии ГТРК "Самара" и музея "Самара Космическая";

прямые включения из более чем 30 регионов страны;

прямые включения из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, крупнейших отраслевых предприятий — флагманов ракетостроения. Площадки волонтеров, добровольческого движения и трудовых династий;

гости в студиях — спикеры, творческие коллективы, активные жители, заслуженные работники отрасли, молодые люди, активно занимающиеся темой космоса и другие.

Прямую трансляцию также можно будет смотреть:

— на сайте www.tvsamara.ru,

— в группе "ВКонтакте" (ГТРК "Самара"),

— на Yotube-канале ГТРК "Самара",

— на российской мультимедийной онлайн-платформе "СМОТРИМ",

— в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК — участников марафона.

Ключевые события телемарафона — во время прямых включений из г. Самары в федеральном эфире телеканала "Россия-24", радио "Маяк" и "Радио России".