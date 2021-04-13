Самарца подозревают в систематическом истязании троих детей

В Самаре в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"), сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в течение 2020 г. пьяный мужчина в своей квартире систематически избивал своих детей 2013 и 2019 годов рождения, а также пасынка 2006 года рождения.

В декабре 2020 г. суд лишил подозреваемого родительских прав, а мать ограничили в родительских правах. Мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц профильных служб, которые должны осуществлять контроль за семьей.