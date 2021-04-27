Александр Хинштейн инициирует проверку в самарской гимназии № 11 из-за жалоб на травлю учеников

К депутату Госдумы РФ, заместителю Секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Александру Хинштейну на личный прием обратился житель Ленинского района Самары, отец ученика самарской гимназии № 11 Александр Брежнев. По его словам директор учебного заведения Лилия Галузина *(экс-руководитель городского департамента образования) нарушает права детей.

"После включения гимназии в проект "Базовые школы Российской академии наук" (РАН) в борьбе за высокие показатели началось системное давление на учеников, способности которых, по убеждению директора, не отвечают новым требованиям. В результате ребят, которые не являются отличниками, просто "выживают" из гимназии. Руководству нужны высокие показатели любой ценой", — рассказал Андрей Вячеславович.

Таким образом, в учебном заведении результаты успеваемости достигаются не путем совершенствования образовательного процесса, а методом "выдавливания" учеников. Более того, по словам самарца, учителей, не согласных с такой тактикой директора, доводят до увольнения.

Александр Хинштейн направит обращения в минобразования региона, Росорбназдор и в РАН с просьбой инициировать проверки в гимназии.

"На мой взгляд задача школы и педагогов сделать так, чтобы ребенок учился. Нет ничего проще, чем избавиться от ученика вместо того, чтобы "вытянуть" его по успеваемости. Настоящая базовая школа Российской академии наук будет работать с учениками очень серьезно. Таким образом, можно предположить, что те показатели, которые гимназия формирует сегодня — они искусственные. Руководители гимназии показывают то, как у них растет кривая успеваемости, но за счет чего это происходит — не показывают. Поэтому по всем фактам "выдавливания" детей из учебного заведения будут проведены проверки. Понимаю, что у директора гимназии очень большой опыт управляющей работы на территории нашего региона в системе образования, поэтому рассчитываю на объективные проверки силами не местных специалистов", — прокомментировал депутат.