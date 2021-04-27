Александр Хинштейн инициирует проверку в самарской гимназии № 11 из-за жалоб на травлю учеников

К депутату Госдумы РФ, заместителю Секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Александру Хинштейну на личный прием обратился житель Ленинского района Самары, отец ученика самарской гимназии № 11 Александр Брежнев. По его словам директор учебного заведения Лилия Галузина *(экс-руководитель городского департамента образования) нарушает права детей.
"После включения гимназии в проект "Базовые школы Российской академии наук" (РАН) в борьбе за высокие показатели началось системное давление на учеников, способности которых, по убеждению директора, не отвечают новым требованиям. В результате ребят, которые не являются отличниками, просто "выживают" из гимназии. Руководству нужны высокие показатели любой ценой", — рассказал Андрей Вячеславович.
Таким образом, в учебном заведении результаты успеваемости достигаются не путем совершенствования образовательного процесса, а методом "выдавливания" учеников. Более того, по словам самарца, учителей, не согласных с такой тактикой директора, доводят до увольнения.
Александр Хинштейн направит обращения в минобразования региона, Росорбназдор и в РАН с просьбой инициировать проверки в гимназии.
"На мой взгляд задача школы и педагогов сделать так, чтобы ребенок учился. Нет ничего проще, чем избавиться от ученика вместо того, чтобы "вытянуть" его по успеваемости. Настоящая базовая школа Российской академии наук будет работать с учениками очень серьезно. Таким образом, можно предположить, что те показатели, которые гимназия формирует сегодня — они искусственные. Руководители гимназии показывают то, как у них растет кривая успеваемости, но за счет чего это происходит — не показывают. Поэтому по всем фактам "выдавливания" детей из учебного заведения будут проведены проверки. Понимаю, что у директора гимназии очень большой опыт управляющей работы на территории нашего региона в системе образования, поэтому рассчитываю на объективные проверки силами не местных специалистов", — прокомментировал депутат.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.