Два проекта ГЧП Самарской области вошли в лонг-лист премии ООН

Два проекта Самарской области в сфере государственно-частного партнерства признаны одними из лучших мировых ГЧП-практик. По результатам конкурса Building Back Better 2021, который проводится Европейской экономической комиссией ООН, они включены в итоговый лонг-лист премии.

Это масштабное строительство моста через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии.

Президент России Владимир Путин во время оглашения Послания 2021 отметил: "Страна развивается, идет вперед, но все это происходит только тогда, когда развиваются регионы Российской Федерации. Стремление руководителей субъектов Федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться. Мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания".

Самарская область занимает первое место в том числе благодаря реализации крупного проекта в сфере государственно частного партнерства – обхода Тольятти со строительством моста через Волгу.

"Регионы, которые работают на созидание, получат поддержку в первую очередь. Об этом в своем Послании говорил Президент Владимир Путина. Регионы, которые не боятся брать на себя ответственность, а никто большую ответственность, чем Самарская область, на себя не взял, потому что самый крупный инфраструктурный проект в сфере государственно-частного партнерства в России реализуется в нашем регионе стране" — отметил ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — Уверен, самарский регион и здесь будет на передовой новых решений и масштабной трансформации территории во имя и во благо человека".

Напомним, что изначально трассу спроектировали в обход самарского региона. Ключевой момент произошел в марте 2018 года во время визита Владимира Путина в Самарскую область. Дмитрию Азарову удалось отстоять интересы родного края. Глава государства дал поручение федеральному правительству — международный транспортный маршрут "Европа — Западный Китай" пройдет через Самарскую область. Партнер крупнейшего инвестпроекта был найден.