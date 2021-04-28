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Государство и Бизнес Экономическая политика

Два проекта ГЧП Самарской области вошли в лонг-лист премии ООН

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два проекта Самарской области в сфере государственно-частного партнерства признаны одними из лучших мировых ГЧП-практик. По результатам конкурса Building Back Better 2021, который проводится Европейской экономической комиссией ООН, они включены в итоговый лонг-лист премии.

Это масштабное строительство моста через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии.

Президент России Владимир Путин во время оглашения Послания 2021 отметил: "Страна развивается, идет вперед, но все это происходит только тогда, когда развиваются регионы Российской Федерации. Стремление руководителей субъектов Федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться. Мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания".

Самарская область занимает первое место в том числе благодаря реализации крупного проекта в сфере государственно частного партнерства – обхода Тольятти со строительством моста через Волгу.

"Регионы, которые работают на созидание, получат поддержку в первую очередь. Об этом в своем Послании говорил Президент Владимир Путина. Регионы, которые не боятся брать на себя ответственность, а никто большую ответственность, чем Самарская область, на себя не взял, потому что самый крупный инфраструктурный проект в сфере государственно-частного партнерства в России реализуется в нашем регионе стране" — отметил ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — Уверен, самарский регион и здесь будет на передовой новых решений и масштабной трансформации территории во имя и во благо человека".

Напомним, что изначально трассу спроектировали в обход самарского региона. Ключевой момент произошел в марте 2018 года во время визита Владимира Путина в Самарскую область. Дмитрию Азарову удалось отстоять интересы родного края. Глава государства дал поручение федеральному правительству — международный транспортный маршрут "Европа — Западный Китай" пройдет через Самарскую область. Партнер крупнейшего инвестпроекта был найден.

В финальный список проектов конкурса ООН прошел всего 31 проект из России, Белоруссии, Испании, Китая, Бразилии и других стран. Конкурс прошел в апреле 2021 года в рамках V международного форума проектов государственно-частного партнерства Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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