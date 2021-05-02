В Самаре по факту нападения на подростка в лифте возбудили уголовное дело

Следственным отделом по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в лифте жилого дома на ул. Краснодонской.

По версии следствия, на 16-летнего парня напал мужчина с целью хищения сотового телефона. Потерпевший получил травмы и был госпитализирован в одно из лечебных заведений города.

Напомним, что инцидент попал на камеру, установленную в лифте.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого и установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.