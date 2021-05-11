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Жители Поволжья могут застраховаться от клеща в любом отделении СберБанка

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оформить договор страхования по программе "Защита от клеща" СК "Сбербанк страхование" теперь можно во всех отделениях Поволжского банка СберБанка. Полисы также доступны в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте компании.

Клещевым энцефалитом ежегодно в России заболевает около 2,3 тыс. человек, свыше 7,3 тыс. — боррелиозом. Лечение этих опасных заболеваний требует много времени и средств. После укуса клеща важно своевременно обратиться к врачу и провести анализы, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Программа "Защита от клеща" предусматривает экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, осмотр врачом и удаление паразита в амбулаторных условиях, лабораторное исследование клеща, диагностику для выявления энцефалита, болезни Лайма и еще 10 инфекций, а также реабилитацию после перенесенного заболевания. Страховая компания также компенсирует стоимость ряда лекарств.

"В среднем 500 тыс. человек в год обращаются за врачебной помощью после укуса клеща. Стоимость одного только исследования на клещевые инфекции в частных лабораториях составляет от 3000 рублей. В случае выявленного заболевания курс лечения обойдется в разы дороже. Наша программа позволит получить медицинскую помощь в размере до 1,5 млн рублей, а цена полиса сопоставима со стоимостью чашки кофе: для взрослых — от 240 рублей, для детей до 14 лет — от 180 рублей. По одному договору можно застраховать до шести человек без ограничений по возрасту. А при страховании более четырех человек в одном полисе мы предусмотрели 10-процентную скидку. Договор можно заключить на год, действовать он будет на всей территории России", — прокомментировала владелец продуктов "Защита от клеща" и "Питомец под защитой" блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Екатерина Ильиных.

"С наступлением тепла в Поволжье активизировались клещи — опасные насекомые, которые могут нанести серьезный вред здоровью. К сожалению, от укусов никто не застрахован, и, если это случилось, важно как можно быстрее получить квалифицированную медицинскую помощь, чтобы своевременно выявить возможное заболевание. С программой "Защита от клеща" это просто — страховая компания возьмет на себя все организационные вопросы и оплатит лечение. Теперь оформить полис можно не только онлайн в мобильном приложении или на сайте страховой компании, но и в любом отделении Поволжского банка СберБанка", — добавила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Арнаутова.

Оформить программу для своих сотрудников могут также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Защитить домашних любимцев, которые любят гулять на природе, тоже не будет лишним: это можно сделать с помощью программы "Питомец под защитой".

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