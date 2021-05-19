Тольяттинец получил условный срок за посредничество в "покупке" военных билетов

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю Денису Горшкову, которого признали виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В апреле 2020 г. Горшков получил 220 тыс. руб., которые должен был передать сотрудникам военного комиссариата за выдачу двух военных билетов с отметкой о негодности к службе.

Суда Центрального района назначил Горшкову пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.