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Пожары Происшествия

Три иномарки обгорели ночью на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 мая, примерно в 3:09, загорелись автомобили напротив дома № 255 на ул. Ново-Вокзальной в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, горели BMW X3 и Kia, также был поврежден Renault Kaptur.

В тушении машин участвовали восемь человек, которые ликвидировали пожар в 3:22.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.

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Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

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