Три иномарки обгорели ночью на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

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В понедельник, 24 мая, примерно в 3:09, загорелись автомобили напротив дома № 255 на ул. Ново-Вокзальной в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.