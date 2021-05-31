Участки для предварительного голосования "Единой России" открылись в Самарской области

Поддержать потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы и Самарской губернской думы в течение всего воскресенья жители региона смогут в онлайн- и офлайн-формате.

В последний день предварительного голосования партии "Единая Россия" - 30 мая - у жителей Самарской области появилась возможность сделать свой выбор традиционным образом. В населенных пунктах региона утром в воскресенье открылись участки для офлайн-голосования.

В местах установки урн соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Члены счетных комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты, сами избирательные участки снабжены масками, одноразовыми ручками и санитайзерами, определена и визуально отмечена социальная дистанция для голосующих. Участки завершат работу в 20:00 в воскресенье.

При этом в воскресенье сохраняется возможность онлайн-голосования. Но только для тех, кто ранее зарегистрировался как выборщик на официальном сайте pg.er.ru. Прием данных завершился днем ранее, 29 мая. В Самарской области по данным на 18:47 субботы свой выбор с помощью Интернета сделали 140944 жителя губернии.

Напомним, предварительное голосование "Единой России" стартовало 24 мая. До воскресенья оно проходило только в онлайн-формате. Одним из первых в Самарской области этой возможностью воспользовался губернатор Дмитрий Азаров на форуме гражданских социальных инициатив "Защита. Забота. Развитие", инициированном партией. На площадке форума также проголосовал глава Тольятти Николай Ренц и другие участники.

Общий подсчет голосов начнется сразу после того, как предварительное голосование завершится офлайн во всех регионах страны и будут соединены ключи электронного шифрования. Итоги процедуры окончательно будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят по итогам съезда партии - он состоится 19 июня. Кандидатов на выборы в Самарскую губернскую думу выдвинут по итогам Конференции регионального отделения "Единой России".

"Единая Россия" - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

В Самарской области в нем участвуют 322 человека - они претендуют на право стать кандидатами в депутаты Государственной думы и Самарской губернской думы от "Единой России". Список участников разнообразен, в нем фигурируют представители разных сфер жизни региона. Среди них - профсоюзные активисты, добровольцы, врачи и политики.