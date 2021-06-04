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Александр Живайкин: Приоритетными окажутся те инвесткредиты, которые будут создавать рабочие места

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы Александр Живайкин высказал поддержку заявлениям Дмитрия Азарова на стратегической сессии партии в рамках Петербургского международного экономического форума "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста".

В пятницу, 4 июня, на площадке ПМЭФ прошла сессия партии "Единая Россия". Ее участники обсудили крупнейшие инфраструктурные проекты в регионах.

"На форуме говорилось об инициативе партии по выдаче инфраструктурных бюджетных кредитов регионам, которую одобрил президент РФ. Полностью поддерживаю позицию и считаю, что эффективность нового кредитного механизма во многом будет зависеть от работы управленческих региональных команд, их открытости для бизнеса и граждан", - заявил Александр Живайкин.

По мнению депутата, все уровни власти и бизнес должны работать в едином векторе. "Реструктуризация долгов и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят нам расширить горизонты планирования, запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, нашей региональной Стратегией лидерства, разрабатываемой Народной программой", - поделился планами Александр Живайкин.

Депутат отметил, что на форуме глава региона Дмитрий Азаров рассказал о прорывных технологиях и важных инфраструктурных проектах в Самарской области.

"Дмитрий Игоревич отметил важнейшие запросы жителей региона: создание магистрали "Центральная", проект по строительству и развитию метрополитена в Самаре, проект по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для обеспечения городов Самарско-Тольяттинской агломерации, развитие индустриальных парков "Преображенка", "Чапаевск" и "Тольятти", проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части Самары. Мы видим, что в перечень включены прежде всего те проекты, которые имеют общенациональное, межрегиональное значение. Самарская область за последние годы доказала, что мы умеем рационально обращаться и с региональными, и с федеральными средствами даже в непростых условиях. Самарская область имеет все шансы получить новый мощный инвестиционный ресурс. Считаю важным, что "Единая Россия" поможет подготовить заявки на инфраструктурные кредиты", - отметил руководитель фракции "Единая Россия".

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