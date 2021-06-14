В Самаре на станции метро "Алабинская" под поезд попала женщина

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В воскресенье, 13 июня, по предварительным данным, в дневное время под колесами поезда на станции метро "Алабинская" погибла женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.