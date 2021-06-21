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Происшествия

В Самаре пропал подросток

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре разыскивают пропавшего 16-летнего жителя областного центра Ярослава Тарасова.

С 20 июня 2021 года его местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемого: рост 164 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые, носит очки в прямоугольной черной оправе. Был одет в черную футболку, темно-серую олимпийку, черные джинсы, темно-синие кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

К поискам подключился отряд "ЛизаАлерт" Самарской области. Информационный организатор поиска Наталья, тел. +7-996-725-39-16.

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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

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