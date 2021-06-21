В Самаре пропал подросток

В Самаре разыскивают пропавшего 16-летнего жителя областного центра Ярослава Тарасова.

С 20 июня 2021 года его местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемого: рост 164 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые, носит очки в прямоугольной черной оправе. Был одет в черную футболку, темно-серую олимпийку, черные джинсы, темно-синие кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

К поискам подключился отряд "ЛизаАлерт" Самарской области. Информационный организатор поиска Наталья, тел. +7-996-725-39-16.