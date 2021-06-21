В Самаре пропал подросток

В Самаре разыскивают пропавшего 16-летнего жителя областного центра Ярослава Тарасова.
С 20 июня 2021 года его местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемого: рост 164 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые, носит очки в прямоугольной черной оправе. Был одет в черную футболку, темно-серую олимпийку, черные джинсы, темно-синие кроссовки. При себе имел черный рюкзак.
К поискам подключился отряд "ЛизаАлерт" Самарской области. Информационный организатор поиска Наталья, тел. +7-996-725-39-16.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...