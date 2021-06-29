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Экономика и бизнес

"Ростелеком" осветил улицы Кинеля

КИНЕЛЬ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" завершил установку системы энергоэффективного освещения в Кинеле. Оператор цифровых услуг заменил около 6 тыс. уличных ламп на яркие светодиодные.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вся инфраструктура находится под контролем единой системы управления освещением: фонари включаются и выключаются автоматически в зависимости от времени суток, в непогоду светят ярче. Система дистанционно собирает и анализирует данные о состоянии оборудования, отслеживает несанкционированные подключения.

"В первую очередь энергоэффективные фонари устанавливаются на пешеходных переходах и во дворах. Яркий, приближенный к солнечному свет способствует снижению преступности и дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Теперь жители Кинеля будут чувствовать себя в большей безопасности", - комментирует директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Вячеслав Добрынин.

"Безопасный город начинается с хорошо освещенных улиц, - отмечает глава городского округа Кинель Владимир Чихирев. - Светодиодные фонари в отличие от старых ламп включаются мгновенно, они потребляют в несколько раз меньше электроэнергии, при этом срок их службы - более десяти лет. Благодаря контракту, заключенному с "Ростелекомом", городской бюджет сможет сократить до 60 процентов расходов на электроэнергию".

По контракту с муниципалитетом "Ростелеком" будет обслуживать инфраструктуру освещения в Кинеле в течение семи лет.

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