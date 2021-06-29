"Ростелеком" осветил улицы Кинеля

"Ростелеком" завершил установку системы энергоэффективного освещения в Кинеле. Оператор цифровых услуг заменил около 6 тыс. уличных ламп на яркие светодиодные.
Вся инфраструктура находится под контролем единой системы управления освещением: фонари включаются и выключаются автоматически в зависимости от времени суток, в непогоду светят ярче. Система дистанционно собирает и анализирует данные о состоянии оборудования, отслеживает несанкционированные подключения.
"В первую очередь энергоэффективные фонари устанавливаются на пешеходных переходах и во дворах. Яркий, приближенный к солнечному свет способствует снижению преступности и дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Теперь жители Кинеля будут чувствовать себя в большей безопасности", - комментирует директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Вячеслав Добрынин.
"Безопасный город начинается с хорошо освещенных улиц, - отмечает глава городского округа Кинель Владимир Чихирев. - Светодиодные фонари в отличие от старых ламп включаются мгновенно, они потребляют в несколько раз меньше электроэнергии, при этом срок их службы - более десяти лет. Благодаря контракту, заключенному с "Ростелекомом", городской бюджет сможет сократить до 60 процентов расходов на электроэнергию".
По контракту с муниципалитетом "Ростелеком" будет обслуживать инфраструктуру освещения в Кинеле в течение семи лет.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.