16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Faurecia и КамАЗ разрабатывают водородный транспорт с прицелом на европейский рынок Дмитрий Богданов: "Новый завод "Форесия" в ОЭЗ "Тольятти" стал крупнейшим предприятием среди российских площадок компании" АвтоВАЗ с 1 июля повысит зарплаты работникам Новые автомобили АвтоВАЗа будут представлены в более высоком ценовом сегменте АвтоВАЗ запустит сборку Lada и Renault в Узбекистане в течение года

Автопром Машиностроение

Faurecia и КамАЗ разрабатывают водородный транспорт с прицелом на европейский рынок

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 136
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания Faurecia включилась в проект создания прототипа водородной установки для электробусов "КамАЗ", сообщает пресс-служба Faurecia Russia. Прототип планируется представить 6 сентября 2021 года на выставке грузового транспорта ComTrans.

Фото: предоставлено компанией

Faurecia является пионером в водородных решениях для автомобильного рынка и располагает широкими компетенциями в этой области. Как отмечают в компании, подавляющее большинство автопроизводителей в мире уже заявили о своих стратегических планах по освоению водородных технологий и делают прогнозы, что в 2030 г. электромобили будут дополнительно комплектоваться водородными установками.

"Мы в Faurecia уже давно предвосхищали такое развитие событий, понимая, что за водородом - будущее, - рассказал менеджер по продажам Айрат Шарипов. - Поэтому нашей стратегией было полноценное информирование текущих и потенциальных клиентов о наличии в нашей компании практически готовых решений, которые помогут в кратчайшие сроки реализовать стратегические задачи бизнеса".

В рамках совместного проекта Faurecia изготовит для КамАЗа два образца энергоустановок на топливных ячейках. В процесс создания и производства комплектующих вовлечены европейские коллеги: фирма Faurecia Zero Emission будет поставлять системы хранения водорода, а компания Symbio (совместное предприятие Faurecia и Michelin) изготовит ячейки и баллоны. Задачей российских специалистов компании Faurecia будет регулирование всех производственно-логистических потоков.

В ближайшее время руководство КамАЗа планирует посетить европейские предприятия Faurecia, чтобы ближе познакомиться с производством водородных установок.

Как отмечают в компании Faurecia, автобус на водородном топливе станет образцом, демонстрирующим способность реализовывать решения такого класса. КамАЗ планирует развивать эти решения для поставок на экспорт: следующим совместным шагом станет создание персонализированных прототипов, которые будут ориентированы на клиентов в Европе.

В конце 2020 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развития водородных технологий. Сегодня правительство России готово инвестировать в подобные разработки для того, чтобы стимулировать автопроизводителей, которые будут способны предложить прототип для омологации. КамАЗ уже обратился за этими субсидиями и  рассчитывает на стратегическое партнерство с Faurecia.

"От нас ожидают не просто поставок новой техники, но и инженерной и сервисной поддержки, - отмечает Айрат Шарипов. - У нас должны быть сервисные центры, готовые решить любой вопрос по технологии. Впрочем, это совпадает и с нашей стратегией: Faurecia планирует быть не просто поставщиком одного образца, а полноценно развивать индустрию: сервис, заправочные станции, обслуживание. Также мы обязательно будем работать и над тем, чтобы локализовать производство топливных систем и на мощностях Faurecia в России".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4