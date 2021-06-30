Faurecia и КамАЗ разрабатывают водородный транспорт с прицелом на европейский рынок

Компания Faurecia включилась в проект создания прототипа водородной установки для электробусов "КамАЗ", сообщает пресс-служба Faurecia Russia. Прототип планируется представить 6 сентября 2021 года на выставке грузового транспорта ComTrans.

Faurecia является пионером в водородных решениях для автомобильного рынка и располагает широкими компетенциями в этой области. Как отмечают в компании, подавляющее большинство автопроизводителей в мире уже заявили о своих стратегических планах по освоению водородных технологий и делают прогнозы, что в 2030 г. электромобили будут дополнительно комплектоваться водородными установками.

"Мы в Faurecia уже давно предвосхищали такое развитие событий, понимая, что за водородом - будущее, - рассказал менеджер по продажам Айрат Шарипов. - Поэтому нашей стратегией было полноценное информирование текущих и потенциальных клиентов о наличии в нашей компании практически готовых решений, которые помогут в кратчайшие сроки реализовать стратегические задачи бизнеса".

В рамках совместного проекта Faurecia изготовит для КамАЗа два образца энергоустановок на топливных ячейках. В процесс создания и производства комплектующих вовлечены европейские коллеги: фирма Faurecia Zero Emission будет поставлять системы хранения водорода, а компания Symbio (совместное предприятие Faurecia и Michelin) изготовит ячейки и баллоны. Задачей российских специалистов компании Faurecia будет регулирование всех производственно-логистических потоков.

В ближайшее время руководство КамАЗа планирует посетить европейские предприятия Faurecia, чтобы ближе познакомиться с производством водородных установок.

Как отмечают в компании Faurecia, автобус на водородном топливе станет образцом, демонстрирующим способность реализовывать решения такого класса. КамАЗ планирует развивать эти решения для поставок на экспорт: следующим совместным шагом станет создание персонализированных прототипов, которые будут ориентированы на клиентов в Европе.

В конце 2020 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развития водородных технологий. Сегодня правительство России готово инвестировать в подобные разработки для того, чтобы стимулировать автопроизводителей, которые будут способны предложить прототип для омологации. КамАЗ уже обратился за этими субсидиями и рассчитывает на стратегическое партнерство с Faurecia.

"От нас ожидают не просто поставок новой техники, но и инженерной и сервисной поддержки, - отмечает Айрат Шарипов. - У нас должны быть сервисные центры, готовые решить любой вопрос по технологии. Впрочем, это совпадает и с нашей стратегией: Faurecia планирует быть не просто поставщиком одного образца, а полноценно развивать индустрию: сервис, заправочные станции, обслуживание. Также мы обязательно будем работать и над тем, чтобы локализовать производство топливных систем и на мощностях Faurecia в России".