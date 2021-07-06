В п. Управленческий 7 июля будет отключено водоснабжение

В среду, 7 июля, в районе стадиона "Чайка" на ул. С. Лазо в п. Управленческом будут проводиться большие сложные работы по подключению новых водоводов в существующие сети.
Технические условия участка таковы, что с 00:00 до 17:00 7 июля водоснабжение поселка будет отключено. Рекомендуем жителям сделать запас воды с вечера 6 июля.
Также в течение дня в поселок будут отправляться бойлеры с питьевой водой по адресам:
— ул. Зеленая, 3-5
— ул. Крайняя, 17
— ул. С. Лазо, 46а
Строительство двух водоводов диаметром 600 мм с одновременной реконструкцией НФС-2 — проект, реализации которого жители Красноглинского района ждут много лет. Сейчас воду в дома подают из подземных источников, а она обладает повышенной жесткостью, что приносит некоторые неудобства. Мягкая, специально подготовленная питьевая вода из Волги будет поступать по новым водоводам, строительство которых сейчас идет полным ходом.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.