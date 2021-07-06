В п. Управленческий 7 июля будет отключено водоснабжение

В среду, 7 июля, в районе стадиона "Чайка" на ул. С. Лазо в п. Управленческом будут проводиться большие сложные работы по подключению новых водоводов в существующие сети.

Технические условия участка таковы, что с 00:00 до 17:00 7 июля водоснабжение поселка будет отключено. Рекомендуем жителям сделать запас воды с вечера 6 июля.

Также в течение дня в поселок будут отправляться бойлеры с питьевой водой по адресам:

— ул. Зеленая, 3-5

— ул. Крайняя, 17

— ул. С. Лазо, 46а

Строительство двух водоводов диаметром 600 мм с одновременной реконструкцией НФС-2 — проект, реализации которого жители Красноглинского района ждут много лет. Сейчас воду в дома подают из подземных источников, а она обладает повышенной жесткостью, что приносит некоторые неудобства. Мягкая, специально подготовленная питьевая вода из Волги будет поступать по новым водоводам, строительство которых сейчас идет полным ходом.