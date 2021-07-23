В Кинель-Черкасском районе женщина получала пособия на мертвого ребенка

В Кинель-Черкасском районе возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемой стала 28-летняя жительница села Кротовка. Она подала документы в госучреждение для получения пособия на ребенка. При этом женщина воспользовалась документами сына, рожденного в октябре 2016 года в Тамбовской области, скрыв информацию о том, что мальчик скончался в течение двух дней после рождения.

"При подаче документов заявительница предупреждалась соцработниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон", — отмечается в сообщении.

На основе поданных документов с января 2020 года по май 2021 года безработная, имеющая на иждивении дочь 2018 года рождения, получала деньги. Ущерб, причиненный бюджету Самарской области, составил около 105 тыс. рублей.

Уголовное дело находится в производстве.