Дмитрий Азаров: развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии "Единой России"

Губернатор Самарской области, член Бюро высшего совета партии, секретарь Самарского реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров констатировал, что инициативы, выдвинутые "Единой Россией", в очередной раз нашли поддержку президента страны — Владимир Путин пожелал партии большинства сохранить свои позиции по итогам предстоящих выборах. Слова Дмитрия Азарова приводит пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

"Убежден, что развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии партии, которая взяла на себя ответственность за масштабные проекты и социальную стабильность в стране. Напомню, в период пандемии именно активисты "Единой России" организовали деятельность волонтерских центров, которая продолжается до этого дня. Депутаты от партии стали инициаторами непростых решений, инициировали десятки законов, которые поддержали экономику страны и людей. И люди доверяют партии, которая не боится трудностей и всегда действует профессионально", - прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с лидерами федерального партийного списка губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что в Самарской области партию представляют опытные политики, умеющие принимать взвешенные и обоснованные решения.

"Депутаты Государственной Думы от "Единой России" поддерживают наши инициативы и помогают привлекать федеральные деньги для развития региона. При поддержке партии в области реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты — в том числе и такие, как строительство моста через Волгу, пользующиеся особым вниманием на самом высоком уровне", - подчеркнул член Бюро высшего совета партии, секретарь Самарского реготделения "Единой России".

"На уровне региона приняты десятки социальных инициатив — в том числе, о возврате льгот ветеранам и труженикам тыла, о выплатах из регионального бюджета ветеранам Великой Отечественной Войны к 9 мая и многие другие. Партия поддержала введение в регионе выплат для выпускников школ, которые выберут местные учебные заведения для получения высшего и специального образования: каждый из них получит по 10 000 рублей. Сегодня в Самарской области действуют более 30 разнообразных мер помощи, которыми могут воспользоваться семьи с детьми, - сказал Дмитрий Азаров. - Чтобы и дальше принимать важные решения и реализовывать наши планы для развития региона и страны, нам, конечно, важно сохранять это политическое партнерство".

Напомним, по предложению президента на Съезде "Единой России" в июне в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.