Как восстановиться после COVID-19

Доцент кафедры госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии СамГМУ Лариса Рогозина рассказала, как восстановиться после перенесенного COVID-19.

В России создан регистр "АКТИВ" "Анализ динамики Коморбидных заболеваний у пациентов, перенёсших инфицирование SARS-CoV-2", в котором проанализировано состояние людей, перенесших COVID-19 в стационаре, через 3 и 6 месяцев с начала болезни. Оказалось, что в эти сроки у людей возникали различные заболевания и состояния. Самые частые жалобы — повышенное давление, одышка, усталость, тревожное состояние, отсутствие обоняния.

Однако даже при легком течении болезни симптоматика может проявиться только к 79 дню. Поэтому людям, перенесшим ковид в легкой форме, тоже необходима реабилитация, говорит Лариса Рогозина.

"Нужно обратить внимание на сердцебиение, — отмечает врач. — Норма — от 60 до 80 ударов в минуту. Также необходимо измерить дыхание — в норме в минуту человек должен делать 16-18 вдохов".



Лариса Рогозина подчеркнула, что реабилитация должна быть комплексной. Во-первых, важно нормализовать дыхание. Для этого нужно делать специальные упражнения: вдохнуть с закрытым ртом и выдохнуть так, чтобы выдох длился в два раза дольше вдоха. Упражнение нужно выполнять 2-4 недели подряд 3 раза в день по 5 минут, каждый день увеличивая время на 2 минуты. От такой дыхательной гимнастики выравнивается давление в легких и нормализуется дыхание.



Также необходимо помнить о режиме сна и физической активности, но начинать нужно с легких нагрузок — например, с прогулок. При этом рекомендуется соблюдать так называемую "Диету № 15", которая поможет организму восстановить силы.



"Нужно есть больше белка, ведь белок — это энергия, — говорит Лариса Рогозина. — Подойдут нежирное мясо, птица, жирные сорта рыб. В сутки нужно есть не менее 90 грамм белка, половина из которого — животного происхождения, а также 100 грамм жиров, 400 грамм медленных углеводов, например, в виде каши, кроме пшенной и манной. И не забывать соблюдать питьевой режим — пить не менее 1,5 литров воды в день, а если нет противопоказаний, то не менее 2 литров".



Во время реабилитации рекомендуется также принимать витамины С, D3, витамины группы В, цинк, Омега-3.

"Но стоит помнить, что все должно происходить в комплексе с психологической и физической реабилитацией", — подчеркивает Лариса Рогозина.