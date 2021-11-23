С 1 декабря в Комсомольском районе Тольятти офис "ЭнергосбыТ Плюс" начнет прием физических лиц

С 1 декабря 2021 года офис обслуживания по адресу г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 начнет прием клиентов — физических лиц. Теперь жителям в Комсомольском районе города станет гораздо удобнее решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности за теплоресурсы.

Таким образом, офисы обслуживания физических лиц "ЭнергосбыТ Плюс" будут работать в Центральном (ул. Мира, 76) и Комсомольском (ул. Матросова, д. 40) районах города. Представители юридических лиц смогут решить свои вопросы в клиентском центре по ул. Дзержинского, д. 18 "А".

"Мы постоянно развиваем офисную сеть, улучшаем сервисное обслуживание, становимся ближе к своим клиентам. И напоминаем, что в период непростой эпидемиологической ситуации все возникающие вопросы лучше всего решать дистанционно. Наши онлайн-каналы доступны круглосуточно", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробную информацию о сети офисов и графике их работы, а также о доступных онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/.