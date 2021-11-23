С 1 декабря в Комсомольском районе Тольятти офис "ЭнергосбыТ Плюс" начнет прием физических лиц

С 1 декабря 2021 года офис обслуживания по адресу г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 начнет прием клиентов — физических лиц. Теперь жителям в Комсомольском районе города станет гораздо удобнее решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности за теплоресурсы.
Таким образом, офисы обслуживания физических лиц "ЭнергосбыТ Плюс" будут работать в Центральном (ул. Мира, 76) и Комсомольском (ул. Матросова, д. 40) районах города. Представители юридических лиц смогут решить свои вопросы в клиентском центре по ул. Дзержинского, д. 18 "А".
"Мы постоянно развиваем офисную сеть, улучшаем сервисное обслуживание, становимся ближе к своим клиентам. И напоминаем, что в период непростой эпидемиологической ситуации все возникающие вопросы лучше всего решать дистанционно. Наши онлайн-каналы доступны круглосуточно", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробную информацию о сети офисов и графике их работы, а также о доступных онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...