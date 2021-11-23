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С 1 декабря в Комсомольском районе Тольятти офис "ЭнергосбыТ Плюс" начнет прием физических лиц Сызранские нефтяники стали лидерами природоохранной деятельности в России Реконструкцию газопроводов, пересекающих автобан в обход Тольятти, планируется завершить до конца следующего года В Новокуйбышевской нефтехимической компании заработал мобильный пост мониторинга воздуха "Самаратранснефть-терминал" заключил мировое соглашение с кредиторами на 38 млрд рублей

ТЭК Экономика и бизнес

С 1 декабря в Комсомольском районе Тольятти офис "ЭнергосбыТ Плюс" начнет прием физических лиц

ТОЛЬЯТТИ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 декабря 2021 года офис обслуживания по адресу г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 начнет прием клиентов — физических лиц. Теперь жителям в Комсомольском районе города станет гораздо удобнее решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности за теплоресурсы.

Таким образом, офисы обслуживания физических лиц "ЭнергосбыТ Плюс" будут работать в Центральном (ул. Мира, 76) и Комсомольском (ул. Матросова, д. 40) районах города. Представители юридических лиц смогут решить свои вопросы в клиентском центре по ул. Дзержинского, д. 18 "А".

"Мы постоянно развиваем офисную сеть, улучшаем сервисное обслуживание, становимся ближе к своим клиентам. И напоминаем, что в период непростой эпидемиологической ситуации все возникающие вопросы лучше всего решать дистанционно. Наши онлайн-каналы доступны круглосуточно", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробную информацию о сети офисов и графике их работы, а также о доступных онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/.

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Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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