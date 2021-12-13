В Самаре стартует ярмарка новогодней продукции самозанятых

В пятницу, 17 декабря, в Самарской области стартует предновогодняя ярмарка продукции самозанятых. В ней смогут принять участие и индивидуальные предприниматели, создающие сувенирную продукцию, новогодние товары. Ярмарка приурочена к визиту в областную столицу главного российского Деда Мороза из Великого Устюга.

Предновогодняя ярмарка организована министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и будет частью масштабной праздничной акции от ОАО "РЖД". В этот день на самарский железнодорожный вокзал прибудет новогодний поезд, а рядом с нарядными вагонами — на платформе "Космическая" — состоится большая развлекательная программа с музыкой, танцами, конкурсами и аниматорами.

Здесь же, в центре праздничных гуляний, развернется ярмарочная площадка организованная региональным центром "Мой бизнес" по поручению областного минэкономразвития. Гости события смогут посетить передвижную приёмную деда Мороза, отправить поздравительные открытки своим близким и приобрести новогодние подарки — уникальные сувениры ручной работы и угощения от самарских умельцев.

На ярмарке самозанятые представят авторские украшения и аксессуары, вязаные игрушки, новогодние свечи и подарочные наборы, изделия из керамики, предметы одежды, а также горячие напитки и свежую выпечку.

"Число самозанятых в Самарской области уже превысило 90 тысяч человек, это один из самых высоких показателей в стране, — говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — И мы делаем все, чтобы люди выходили из теневого сектора, работали официально, использовали все возможности, созданные для них регионом. Проведение тематической предновогодней ярмарки стало нашей доброй традицией и популярной мерой поддержки среди плательщиков налога на профессиональный доход. Мы и дальше будем развивать это направление популяризации проектов региональных мастеров. В ближайших планах региона — свой маркетплейс, работа по созданию которого уже ведется".

Заявки потенциальных участников предновогодней ярмарки прошли конкурсный отбор у экспертов "Мой бизнес".