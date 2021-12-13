В Самаре стартует ярмарка новогодней продукции самозанятых

В пятницу, 17 декабря, в Самарской области стартует предновогодняя ярмарка продукции самозанятых. В ней смогут принять участие и индивидуальные предприниматели, создающие сувенирную продукцию, новогодние товары. Ярмарка приурочена к визиту в областную столицу главного российского Деда Мороза из Великого Устюга.
Предновогодняя ярмарка организована министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и будет частью масштабной праздничной акции от ОАО "РЖД". В этот день на самарский железнодорожный вокзал прибудет новогодний поезд, а рядом с нарядными вагонами — на платформе "Космическая" — состоится большая развлекательная программа с музыкой, танцами, конкурсами и аниматорами.
Здесь же, в центре праздничных гуляний, развернется ярмарочная площадка организованная региональным центром "Мой бизнес" по поручению областного минэкономразвития. Гости события смогут посетить передвижную приёмную деда Мороза, отправить поздравительные открытки своим близким и приобрести новогодние подарки — уникальные сувениры ручной работы и угощения от самарских умельцев.
На ярмарке самозанятые представят авторские украшения и аксессуары, вязаные игрушки, новогодние свечи и подарочные наборы, изделия из керамики, предметы одежды, а также горячие напитки и свежую выпечку.
"Число самозанятых в Самарской области уже превысило 90 тысяч человек, это один из самых высоких показателей в стране, — говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — И мы делаем все, чтобы люди выходили из теневого сектора, работали официально, использовали все возможности, созданные для них регионом. Проведение тематической предновогодней ярмарки стало нашей доброй традицией и популярной мерой поддержки среди плательщиков налога на профессиональный доход. Мы и дальше будем развивать это направление популяризации проектов региональных мастеров. В ближайших планах региона — свой маркетплейс, работа по созданию которого уже ведется".
Заявки потенциальных участников предновогодней ярмарки прошли конкурсный отбор у экспертов "Мой бизнес".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!