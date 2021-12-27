В Самаре могут построить общежитие для работников театра оперы и балета

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн предложил попечительскому совету Самарского академического театра оперы и балета построить общежитие для иногородних артистов и работников сцены, сообщает ся на сайте парламентария.
Сейчас те из них, кто нанят театром по срочному трудовому договору, снимают жилье. Аренда служебных квартир — немалая статья расходов театра. Ежегодно она поглощает значительную часть из общего бюджета. Среди вариантов решения вопроса рассматривалось предложение генерального директора САТОБ Сергея Филиппова о покупке квартир, которые артисты смогут использовать на время контракта.
По мнению Александра Хинштейна, оптимальным решением проблемы может стать не покупка служебного жилья, а его строительство с привлечением внебюджетных средств. Хинштейн также пообещал поддержать руководство театра в диалоге с самарскими предпринимателями.
В ближайшее время к крупный игрокам самарского бизнеса и представителям местных строительных фирм будет направлен официальный запрос от Попечительского совета театра.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить