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Театр Культура

В Самаре могут построить общежитие для работников театра оперы и балета

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн предложил попечительскому совету Самарского академического театра оперы и балета построить общежитие для иногородних артистов и работников сцены, сообщает ся на сайте парламентария.

Сейчас те из них, кто нанят театром по срочному трудовому договору, снимают жилье. Аренда служебных квартир — немалая статья расходов театра. Ежегодно она поглощает значительную часть из общего бюджета. Среди вариантов решения вопроса рассматривалось предложение генерального директора САТОБ Сергея Филиппова о покупке квартир, которые артисты смогут использовать на время контракта.

По мнению Александра Хинштейна, оптимальным решением проблемы может стать не покупка служебного жилья, а его строительство с привлечением внебюджетных средств. Хинштейн также пообещал поддержать руководство театра в диалоге с самарскими предпринимателями.

В ближайшее время к крупный игрокам самарского бизнеса и представителям местных строительных фирм будет направлен официальный запрос от Попечительского совета театра.

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