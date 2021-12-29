ГК "Далимо" приобретает земли СПЗ

По результатам очередных торгов ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ") победителем по ряду лотов стало ООО "Рент-групп" - владелец торговой марки "Далимо".
"Рент-групп" претендует на три земельных участка общей площадью 34,4 тыс. кв. м, а также на долю территории в 5 тыс. кв. метров. За это компания готова заплатить почти 46 млн рублей. По одному из лотов конкуренцию самарской компании составил арбитражный управляющий из Воронежа Алексей Ботвиньев, который предложил меньшую цену.
По информации ИАС Seldon Basis, собственником и директором ООО "Рент-групп" является владелец ГК "Далимо" Игорь Никулин. В структуру его бизнеса входит логистическая служба, маркетинговое агентство, ООО "Молторг", которое контролирует маслозавод "Пестравский" и ульяновское ООО "Вита плюс", ООО "Майнский сыродельный завод" и другие.
На запрос Волга Ньюс о планах по развитию приобретаемых участков в "Рент-групп" не ответили. Известно, что ее дочерняя компания "Молторг" сменила адрес регистрации на ул. Калинина, 1 — место активов СПЗ. Там же зарегистрирована другая компания Никулина - ООО "Рент-проект" (аренда и управление недвижимостью).
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?