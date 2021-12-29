ГК "Далимо" приобретает земли СПЗ

По результатам очередных торгов ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ") победителем по ряду лотов стало ООО "Рент-групп" - владелец торговой марки "Далимо".

"Рент-групп" претендует на три земельных участка общей площадью 34,4 тыс. кв. м, а также на долю территории в 5 тыс. кв. метров. За это компания готова заплатить почти 46 млн рублей. По одному из лотов конкуренцию самарской компании составил арбитражный управляющий из Воронежа Алексей Ботвиньев, который предложил меньшую цену.

По информации ИАС Seldon Basis, собственником и директором ООО "Рент-групп" является владелец ГК "Далимо" Игорь Никулин. В структуру его бизнеса входит логистическая служба, маркетинговое агентство, ООО "Молторг", которое контролирует маслозавод "Пестравский" и ульяновское ООО "Вита плюс", ООО "Майнский сыродельный завод" и другие.

На запрос Волга Ньюс о планах по развитию приобретаемых участков в "Рент-групп" не ответили. Известно, что ее дочерняя компания "Молторг" сменила адрес регистрации на ул. Калинина, 1 — место активов СПЗ. Там же зарегистрирована другая компания Никулина - ООО "Рент-проект" (аренда и управление недвижимостью).