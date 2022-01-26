Самарский студент хотел купить видеокарту и попался на удочку мошенника

В Самаре в суд отправили уголовное дело 29-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший — 22-летний студент. Парень хотел купить видеокарту за 6 тыс. рублей. Он договорился с продавцом и через несколько дней получил в мессенджере фотографию квитанции об отправке посылки. После этого студент оплатил заказ, однако видеокарту так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Подозреваемого задержали в Воронежской области. Он признался, что на самом деле у него не было никакой видеокарты, а пустой бланк квитанции службы доставки он распечатал и сам заполнил.

Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.