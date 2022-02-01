Артем Алешкин возглавил розничный блок банка "Открытие"

Старшим вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка "Открытие" назначен Артем Алешкин.

В новой должности Артем будет отвечать за укрепление позиций банка "Открытие" в ключевых сегментах банковской розницы, повышение эффективности розничного бизнеса и рост активной клиентской базы.

Артем Алешкин родился 26 января 1980 года в Самаре. В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Финансы и кредит".

Артем имеет 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе. В 2002-2007 годах работал в Русфинанс Банке, где прошел путь от стажера управления продаж до начальника регионального управления. Отвечал за развитие региональной сети и управление продажами по России. В 2007 году перешел в Банк Хоум Кредит на должность заместителя директора департамента банковской сети. Затем возглавлял департамент развития и управления бизнесом и департамент розничного бизнеса. В последние шесть лет занимал должность заместителя председателя правления банка, курируя развитие розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM, и маркетинговые коммуникации.

Осенью 2021 года присоединился к команде банка "Открытие" в должности заместителя руководителя розничного блока.