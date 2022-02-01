Артем Алешкин возглавил розничный блок банка "Открытие"

Старшим вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка "Открытие" назначен Артем Алешкин.
В новой должности Артем будет отвечать за укрепление позиций банка "Открытие" в ключевых сегментах банковской розницы, повышение эффективности розничного бизнеса и рост активной клиентской базы.
Артем Алешкин родился 26 января 1980 года в Самаре. В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Финансы и кредит".
Артем имеет 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе. В 2002-2007 годах работал в Русфинанс Банке, где прошел путь от стажера управления продаж до начальника регионального управления. Отвечал за развитие региональной сети и управление продажами по России. В 2007 году перешел в Банк Хоум Кредит на должность заместителя директора департамента банковской сети. Затем возглавлял департамент развития и управления бизнесом и департамент розничного бизнеса. В последние шесть лет занимал должность заместителя председателя правления банка, курируя развитие розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM, и маркетинговые коммуникации.
Осенью 2021 года присоединился к команде банка "Открытие" в должности заместителя руководителя розничного блока.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.