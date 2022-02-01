Фонд продовольствия "Русь" помог нуждающимся самарским семьям

2 февраля 2022 года 1000 продуктовых наборов от Фонда продовольствия "Русь" поступило его партнеру в Самарской области - благотворительному фонду "Личное участие". Помощь получат люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, подопечные фонда "Личное участие", а также благополучатели еще 12 фондов региона.

Поддержка стала возможной благодаря пожертвованию глобального фонда PepsiCo Foundation, который пожертвовал 300000 долларов США для закупки и передачи продуктов питания населению, наиболее пострадавшему от последствий пандемии. Чтобы еще больше людей смогли получить продуктовую помощь, компания PepsiCo Россия удвоила сумму пожертвования, которая в итоге составила 600000 долларов США.

Благодаря совместному проекту Фонд продовольствия "Русь" передает по 1000 продуктовых наборов нуждающимся в помощи семьям в 17 регионах страны.

Каждый набор общим весом 19 килограммов включает такие базовые продукты, как макароны, мука, консервы, фрукты, овощи, чай и растительное масло. Из каждого продуктового набора можно приготовить около 34 порций еды. Продукты питания послужат подспорьем тем, кто потерял доходы или нуждается в дополнительной поддержке.

"С началом пандемии количество обращений в фонд из различных регионов резко выросло. Причины для этого очевидны - многие лишились работы, увеличилась нагрузка на семейный бюджет в связи с тем, что дети стали питаться дома, а не в школе. Семьи оказались очень уязвимы в текущий период, поэтому наш фонд стремится оказать им посильную поддержку и помощь в разных регионах страны вместе с PepsiCo Foundation", - прокомментировала президент Фонда продовольствия "Русь" Юлиа Назарова.

"Covid-19 - общая беда, и PepsiCo как крупнейший в стране производитель продуктов питания старается помогать тем, кому особенно сложно. Мы уже много лет сотрудничаем с Фондом "Русь" и с началом пандемии с помощью фонда раздали уже более 2 млн продуктовых наборов людям, находящимся в самоизоляции", - отметила руководитель направления КСО Ольга Каверина.

Фонд продовольствия "Русь" - это всероссийская благотворительная организация, первый в России "банк еды". Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве помощи. С 2012 года Фонд продовольствия "Русь" получает товарные пожертвования от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от граждан в рамках продовольственных марафонов в магазинах, в том числе проект "Корзина доброты" в магазинах "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", акция "Продукты в помощь" в магазинах "Дикси". Распределение помощи осуществляется через отделения фонда, социальные службы, приходы Русской православной церкви и социально ориентированные некоммерческие организации по всей России. Каждый месяц благотворительную помощь от фонда получает более чем 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.