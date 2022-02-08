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"Открытие Капитал" предоставит финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Капитал", дочерняя компания банка "Открытие", предоставит мезонинное финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ в 2022 году. С 2020 года "Открытие" стратегический финансовый партнер компании Whoosh, лидера сегмента аренды электросамокатов. Компания оказывает услуги в сфере шеринга средств индивидуальной мобильности, закрывающих потребность транспорта последней мили. В 2020–2021 гг. компания успешно реализовала масштабную стратегию развития, увеличила географию присутствия до 20 городов в РФ и по праву завоевала лидирующие позиции на динамично развивающемся российском рынке.

Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh: "Мы постоянно вкладываем в развитие своих продуктов, внедряем новые подходы и технологии. При этом поддерживаем высокий темп роста компании, что требует значительных инвестиций. С поддержкой партнеров в 2022 году Whoosh выйдет на международные рынки и продолжит увеличивать присутствие в России. Уверен, наша модель работы и собственные технологические наработки позволят нам быть успешными и на более конкурентных, чем Россия, рынках".

Тимур Хамраев, вице-президент банка "Открытие", генеральный директор "Открытие Капитал": "Банк доволен сотрудничеством с Whoosh и считает его взаимовыгодным. Компания планомерно добивается поставленных стратегических целей и логичным продолжением развития ее бизнеса в этом году является экспансия в страны ЕС и СНГ. Мы считаем, что это важный стратегический шаг, успешная реализация которого позволит увеличить стоимость бизнеса для выхода на рынки капитала и монетизации акционерной стоимости в среднесрочной перспективе".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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