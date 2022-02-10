"Открытие Капитал" предоставил мезонинное финансирование ГК "ПСК"

"Открытие Капитал", дочерняя структура банка "Открытие", реализовал комплексную сделку мезонинного финансирования по приобретению ГК "ПСК" доли в ООО "Петрохолод" с правом собственности на земельный участок под застройку в Санкт-Петербурге. В 900 метрах от ст. метро "Лесная" к 2025 году компания планирует построить жилой комплекс комфорт-класса общей площадью 125 000 кв. м. Общая сумма инвестиций в проект с учетом проектного финансирования составит 24 млрд рублей.

Для ГК "ПСК" этот проект стал вторым с привлечением финансирования от банка "Открытие". В феврале 2021 года компания приобрела участок на Набережной реки Карповки, на котором строится премиальный жилой комплекс "Северная корона".

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие": "По статистике каждый четвертый девелоперский проект привлекает мезонинные кредиты. Банк "Открытие" один из лидеров по работе с застройщиками в России и предлагает широкий комплекс услуг клиентам. Мы намерены и дальше продолжать развивать сотрудничество с ГК "ПСК" и помогать реализовывать знаковые для Санкт-Петербурга проекты, которые улучшают архитектурный облик города, а также способствовать появлению новых комфортных для проживания комплексов".

"Мезонинное финансирование девелоперских проектов на ранней стадии — перспективное направление бизнеса "Открытие Капитал". Мы расширяем круг своих партнеров и уверены, что сотрудничество с ГК "ПСК" будет плодотворным и взаимовыгодным", — прокомментировал сделку Тимур Хамраев, вице-президент банка "Открытие", генеральный директор "Открытие Капитал".

"Мы наращиваем присутствие в сегменте жилья комфорта-класса в наиболее перспективных и востребованных локациях. В верхнем ценовом диапазоне этого сегмента и в таких проектах как на Полюстровском проспекте мы видим отличный потенциал и ряд рыночных ниш для развития нашего девелоперского продукта", — говорит Максим Штерн, собственник ГК "ПСК".