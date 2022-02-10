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"Открытие Капитал" предоставил мезонинное финансирование ГК "ПСК"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Капитал", дочерняя структура банка "Открытие", реализовал комплексную сделку мезонинного финансирования по приобретению ГК "ПСК" доли в ООО "Петрохолод" с правом собственности на земельный участок под застройку в Санкт-Петербурге. В 900 метрах от ст. метро "Лесная" к 2025 году компания планирует построить жилой комплекс комфорт-класса общей площадью 125 000 кв. м. Общая сумма инвестиций в проект с учетом проектного финансирования составит 24 млрд рублей.

Для ГК "ПСК" этот проект стал вторым с привлечением финансирования от банка "Открытие". В феврале 2021 года компания приобрела участок на Набережной реки Карповки, на котором строится премиальный жилой комплекс "Северная корона".

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие": "По статистике каждый четвертый девелоперский проект привлекает мезонинные кредиты. Банк "Открытие" один из лидеров по работе с застройщиками в России и предлагает широкий комплекс услуг клиентам. Мы намерены и дальше продолжать развивать сотрудничество с ГК "ПСК" и помогать реализовывать знаковые для Санкт-Петербурга проекты, которые улучшают архитектурный облик города, а также способствовать появлению новых комфортных для проживания комплексов".

"Мезонинное финансирование девелоперских проектов на ранней стадии — перспективное направление бизнеса "Открытие Капитал". Мы расширяем круг своих партнеров и уверены, что сотрудничество с ГК "ПСК" будет плодотворным и взаимовыгодным", — прокомментировал сделку Тимур Хамраев, вице-президент банка "Открытие", генеральный директор "Открытие Капитал".

"Мы наращиваем присутствие в сегменте жилья комфорта-класса в наиболее перспективных и востребованных локациях. В верхнем ценовом диапазоне этого сегмента и в таких проектах как на Полюстровском проспекте мы видим отличный потенциал и ряд рыночных ниш для развития нашего девелоперского продукта", — говорит Максим Штерн, собственник ГК "ПСК".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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