АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после реконструкции участок магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк протяженностью почти 55 км в Котовском и Ольховском районах Волгоградской области.

Мероприятия проводились с сентября 2019 года с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД". Выполнены работы по сварке трубопровода диаметром 1020 мм в нитку, укладке и засыпке траншеи, возврату плодородного слоя почвы. В том числе проведена реконструкция подводного перехода магистрального нефтепровода через р. Иловля протяженностью около 5 км, а также переходов через железные и автодороги, пересечений с коммуникациями.

Для поддержания высокого уровня промышленной безопасности были использованы трубы высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах и способные выдерживать рабочее давление от 7,4 Мпа и выше. Заводское трехслойное полиэтиленовое изоляционное покрытие трубы позволит минимизировать воздействие коррозионных процессов.

В целях обеспечения эксплуатационной надежности участка магистрального нефтепровода смонтированы пять узлов запорной арматуры с установкой шиберных задвижек с электроприводом, которые отличаются высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации, а также камера приема средств очистки и диагностики. Смонтировано 728 м кабельной эстакады, выполнен комплекс работ по устройству защитных сооружений, включая валы и канавы общей протяженностью 216 м. Также заменены 9,8 км линий электропередачи.

По окончании строительно-монтажных работ и до ввода в эксплуатацию была выполнена проверка состояния изоляционного покрытия реконструированного участка, проведены гидравлические испытания, осуществлен контроль геометрических параметров трубопровода выполнена техническая и биологическая рекультивация земель. По результатам обследований отклонений не обнаружено. Мероприятия проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ.

Реконструкция участка МН выполнялась в рамках программы технического перевооружения объектов АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения транспортировки нефти в объеме 40 млн тонн в год по МН Куйбышев — Тихорецк и повышения надежности и экологической безопасности при эксплуатации трубопроводов.

Объект введен в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.