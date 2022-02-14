АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после реконструкции участок магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк протяженностью почти 55 км в Котовском и Ольховском районах Волгоградской области.
Мероприятия проводились с сентября 2019 года с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД". Выполнены работы по сварке трубопровода диаметром 1020 мм в нитку, укладке и засыпке траншеи, возврату плодородного слоя почвы. В том числе проведена реконструкция подводного перехода магистрального нефтепровода через р. Иловля протяженностью около 5 км, а также переходов через железные и автодороги, пересечений с коммуникациями.
Для поддержания высокого уровня промышленной безопасности были использованы трубы высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах и способные выдерживать рабочее давление от 7,4 Мпа и выше. Заводское трехслойное полиэтиленовое изоляционное покрытие трубы позволит минимизировать воздействие коррозионных процессов.
В целях обеспечения эксплуатационной надежности участка магистрального нефтепровода смонтированы пять узлов запорной арматуры с установкой шиберных задвижек с электроприводом, которые отличаются высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации, а также камера приема средств очистки и диагностики. Смонтировано 728 м кабельной эстакады, выполнен комплекс работ по устройству защитных сооружений, включая валы и канавы общей протяженностью 216 м. Также заменены 9,8 км линий электропередачи.
По окончании строительно-монтажных работ и до ввода в эксплуатацию была выполнена проверка состояния изоляционного покрытия реконструированного участка, проведены гидравлические испытания, осуществлен контроль геометрических параметров трубопровода выполнена техническая и биологическая рекультивация земель. По результатам обследований отклонений не обнаружено. Мероприятия проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ.
Реконструкция участка МН выполнялась в рамках программы технического перевооружения объектов АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения транспортировки нефти в объеме 40 млн тонн в год по МН Куйбышев — Тихорецк и повышения надежности и экологической безопасности при эксплуатации трубопроводов.
Объект введен в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее